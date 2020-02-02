https://static.news.ru/photo/e5ecd13a-45a4-11ea-8a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опытные авиапутешественники рассказали о своих приёмах по обеспечению удобства в полёте.

Специалисты компании Aviasales опросили шесть тысяч бывалых пассажиров, результаты исследования сервиса приводит РИА Новости. Почти треть опрошенных (32%) всегда берут с собой подушку для шеи — чаще всего надувную, чтобы сэкономить место в ручной клади. 23% путешественников не представляют себе перелёта без компрессионных носков. Около 20% считают, что удобнее всего сидеть у иллюминатора.

14% пассажиров летают только с маской для сна — в том числе и на коротких дневных рейсах. 11% опрошенных берут с собой средства для увлажнения кожи: кремы, термальную воду, бальзамы для губ, влажные салфетки.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Алтай стал самым популярным направлением для внутреннего туризма у россиян согласно проведённому на эту тему опросу.