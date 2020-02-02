Опытные авиапутешественники рассказали о своих приёмах по обеспечению удобства в полёте.
Специалисты компании Aviasales опросили шесть тысяч бывалых пассажиров, результаты исследования сервиса
14% пассажиров летают только с маской для сна — в том числе и на коротких дневных рейсах. 11% опрошенных берут с собой средства для увлажнения кожи: кремы, термальную воду, бальзамы для губ, влажные салфетки.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Алтай стал самым популярным направлением для внутреннего туризма у россиян согласно проведённому на эту тему опросу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен