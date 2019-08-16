https://static.news.ru/photo/94bbb0fe-c0f9-11e9-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gleb Osokin/Global Look Press

Авиакомпания «Ангара» намерена направить в Минтранс ходатайство о награждении членов экипажа самолёта Ан-24, совершившего экстренную посадку в Бурятии.

Речь идёт о втором пилоте Сергее Сазонове и бортпроводнике Елене Лапуцкой. В компании отметили их профессионализм, мужество и героизм, проявленные при спасении пассажиров, передаёт ТАСС .

Инцидент с Ан-24 произошёл 27 июня. Самолёт выполнял рейс Нижнеангарск — Улан-Удэ, на его борту находились 43 пассажира и четверо членов экипажа. При экстренной посадке в аэропорту вылета воздушное судно выехало за пределы ВВП и врезалось в здание. В результате погибли два члена экипажа и пострадали более 30 человек.

Как ранее писал News.ru, уголовное дело, возбуждённое по факту происшествия, было передано в центральный аппарат СКР для наиболее полного и оперативного расследования. Соответствующее распоряжение было отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.