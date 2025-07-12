Аутентичный советский борщ: рецепт от Похлёбкина с современными нотками

Аутентичный советский борщ: рецепт от Похлёбкина с современными нотками

Этот рецепт борща — не просто суп, а путешествие во времени. Я воссоздала классическую версию по трудам Вильяма Похлёбкина, добавив несколько современных кухонных хитростей. Результат превзошел все ожидания — насыщенный, ароматный, с идеальным балансом кислинки и сладости.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Аутентичный вкус советской кухни

Пошаговая технология, проверенная временем

Использование традиционных ингредиентов

Секреты, делающие борщ по-настоящему особенным

Ингредиенты (на 6–8 порций)

Говяжья грудинка — 500 г

Вода — 2 л

Свёкла — 400 г

Белокочанная капуста — 450 г

Картофель — 4 средних клубня

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 крупная головка

Корень петрушки — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Томатная паста — 100 г

Столовый уксус — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Топленое сало — 1 ст. л.

Соленое сало — 15 г

Сливочное масло — 25 г

Зелень (укроп, петрушка)

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — 5–6 шт.

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовление бульона: Говяжью грудинку залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, уменьшите огонь и варите под крышкой 1,5–2 часа. Добавьте лавровый лист и перец за 10 минут до готовности. Подготовка овощей: Пока варится мясо, нашинкуйте капусту, нарежьте картофель кубиками. Свёклу натрите на крупной терке. Тушение свеклы: В сковороде растопите топленое сало, добавьте свеклу, уксус, сахар и томатную пасту. Тушите на медленном огне 15–20 минут, периодически помешивая. Приготовление зажарки: На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и корень петрушки до мягкости. Сборка борща: В готовый бульон добавьте картофель, через 5 минут — капусту. Через 10 минут положите тушёную свеклу и зажарку. Верните в кастрюлю нарезанное мясо. Финальные штрихи: За 5 минут до готовности добавьте растертое с чесноком солёное сало и рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 30-40 минут.

Секреты идеального борща:

Используйте только свежие, сезонные овощи

Не переваривайте свеклу — она должна сохранить цвет

Дайте борщу настояться — на следующий день он будет ещё вкуснее

Подавайте со свежим ржаным хлебом и сметаной

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.