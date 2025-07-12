Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 05:30

Аутентичный советский борщ: рецепт от Похлёбкина с современными нотками

Этот рецепт борща — не просто суп, а путешествие во времени. Я воссоздала классическую версию по трудам Вильяма Похлёбкина, добавив несколько современных кухонных хитростей. Результат превзошел все ожидания — насыщенный, ароматный, с идеальным балансом кислинки и сладости.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • Аутентичный вкус советской кухни
  • Пошаговая технология, проверенная временем
  • Использование традиционных ингредиентов
  • Секреты, делающие борщ по-настоящему особенным

Ингредиенты (на 6–8 порций)

  • Говяжья грудинка — 500 г
  • Вода — 2 л
  • Свёкла — 400 г
  • Белокочанная капуста — 450 г
  • Картофель — 4 средних клубня
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 крупная головка
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Томатная паста — 100 г
  • Столовый уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Топленое сало — 1 ст. л.
  • Соленое сало — 15 г
  • Сливочное масло — 25 г
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец горошком — 5–6 шт.
  • Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление бульона:

    Говяжью грудинку залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, уменьшите огонь и варите под крышкой 1,5–2 часа. Добавьте лавровый лист и перец за 10 минут до готовности.

  2. Подготовка овощей:

    Пока варится мясо, нашинкуйте капусту, нарежьте картофель кубиками. Свёклу натрите на крупной терке.

  3. Тушение свеклы:

    В сковороде растопите топленое сало, добавьте свеклу, уксус, сахар и томатную пасту. Тушите на медленном огне 15–20 минут, периодически помешивая.

  4. Приготовление зажарки:

    На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и корень петрушки до мягкости.

  5. Сборка борща:

    В готовый бульон добавьте картофель, через 5 минут — капусту. Через 10 минут положите тушёную свеклу и зажарку. Верните в кастрюлю нарезанное мясо.

  6. Финальные штрихи:

    За 5 минут до готовности добавьте растертое с чесноком солёное сало и рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 30-40 минут.

Секреты идеального борща:

  • Используйте только свежие, сезонные овощи
  • Не переваривайте свеклу — она должна сохранить цвет
  • Дайте борщу настояться — на следующий день он будет ещё вкуснее
  • Подавайте со свежим ржаным хлебом и сметаной

Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как бороться с медведкой на участке, чтобы не погиб урожай
Немецкий сатирик пойдет под суд за шутки над Трампом
США заставят Украину смириться с радикальными потерями для мирного договора
Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики
Стало известно, как Путин пошел на продуманный риск в отношениях с Трампом
Смерть сына, уход из театра, знаковые роли, СВО: где сейчас Домогаров
Назван срок поставки Украине дальнобойного оружия из Германии
Украине могут выделить многомиллионную военную помощь
Гастрит, язва: как питаться правильно, чтобы не было проблем с желудком
Здоровье, желание поехать в зону СВО, Пугачева: как живет Ангелина Вовк
Появились первые выводы о причине крушения самолета в Индии
Фриланс летом: где искать заказы и как заработать новичкам и «про»
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 июля, дождь против злаков
Британский принц станет жертвой старой семейной традиции
Ураган обесточил тысячи домов в Курской области
Трамп будет снабжать Украину оружием: что известно, реакция в России
Арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза»
Суд вернул стратегическое предприятие в пользование государства
Кадырова удостоили места в Зале славы АСА
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.