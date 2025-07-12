Аутентичный советский борщ: рецепт от Похлёбкина с современными нотками

Этот рецепт борща — не просто суп, а путешествие во времени. Я воссоздала классическую версию по трудам Вильяма Похлёбкина, добавив несколько современных кухонных хитростей. Результат превзошел все ожидания — насыщенный, ароматный, с идеальным балансом кислинки и сладости.
Почему этот рецепт стоит попробовать
- Аутентичный вкус советской кухни
- Пошаговая технология, проверенная временем
- Использование традиционных ингредиентов
- Секреты, делающие борщ по-настоящему особенным
Ингредиенты (на 6–8 порций)
- Говяжья грудинка — 500 г
- Вода — 2 л
- Свёкла — 400 г
- Белокочанная капуста — 450 г
- Картофель — 4 средних клубня
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 крупная головка
- Корень петрушки — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Томатная паста — 100 г
- Столовый уксус — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Топленое сало — 1 ст. л.
- Соленое сало — 15 г
- Сливочное масло — 25 г
- Зелень (укроп, петрушка)
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 5–6 шт.
- Соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Приготовление бульона:
Говяжью грудинку залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, уменьшите огонь и варите под крышкой 1,5–2 часа. Добавьте лавровый лист и перец за 10 минут до готовности.
Подготовка овощей:
Пока варится мясо, нашинкуйте капусту, нарежьте картофель кубиками. Свёклу натрите на крупной терке.
Тушение свеклы:
В сковороде растопите топленое сало, добавьте свеклу, уксус, сахар и томатную пасту. Тушите на медленном огне 15–20 минут, периодически помешивая.
Приготовление зажарки:
На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и корень петрушки до мягкости.
Сборка борща:
В готовый бульон добавьте картофель, через 5 минут — капусту. Через 10 минут положите тушёную свеклу и зажарку. Верните в кастрюлю нарезанное мясо.
Финальные штрихи:
За 5 минут до готовности добавьте растертое с чесноком солёное сало и рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 30-40 минут.
Секреты идеального борща:
- Используйте только свежие, сезонные овощи
- Не переваривайте свеклу — она должна сохранить цвет
- Дайте борщу настояться — на следующий день он будет ещё вкуснее
- Подавайте со свежим ржаным хлебом и сметаной
Ищете простую, но эффектную заготовку на зиму? Маринованная морковь с чесноком — идеальный вариант! Она выручит, если осталась морковь «некондиция» — кривая, мелкая или слишком крупная.