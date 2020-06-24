Аudi прекращает сотрудничество с Собчак из-за её высказываний

https://static.news.ru/photo/258e1160-b642-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак разорвал немецкий автопроизводитель Audi. В концерне считают некоторые её высказывания расистскими.

Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой, — цитирует ТАСС представителя компании Вернера Нойхольда.

По информации издания Business Insider, причиной прекращения восьмилетнего сотрудничества стало то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter в Instagram.

Ранее Собчак на своей официальной странице в социальной сети рассказала о сходстве двух процессий: собственной свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым и похоронами американца Джорджа Флойда. Как отметила телеведущая, всё дело в обрядности. Именно она является связующей нитью, которая роднит Собчак и Флойда, или, по словам самой Ксении, «простой белой девушки из города белых ночей и чёрного героя протестов».

Свадьба журналистки с режиссёром прошла в прошлом году. Праздник вызвал бурное обсуждение в обществе из-за эпатажных выходок молодожёнов, включая стриптиз от Собчак и поездку по Москве в катафалке.

Как ранее передавал NEWS.ru, Флойда похоронили в Хьюстоне. Смерть мужчины вызвала акции протеста против полицейского насилия и расизма по всем США и не только, многие из них переросли в погромы и мародёрство.