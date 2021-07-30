Атомную подлодку «Красноярск» спустили на воду

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») торжественно спущен на воду в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш». ТАСС вело репортаж с церемонии.

Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко. По традиции будущий командир подлодки капитан 2-го ранга Иван Артюшин разбил бутылку шампанского о борт крейсера. В церемонии участвовал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Дорогие корабелы, экипаж подводного крейсера. Сегодня праздник, который войдёт в историю ВМФ. Корабелы «Севмаша» подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок, — цитирует его агентство.

Ранее Евмeнов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск. Основным пунктом программы его поездки стало совещание на «Сeвмаше», посвящённое сдаточной программе 2021 года. Он отметил, что все мероприятия укладываются в сроки.

7 июля жители Дании оказались шокированы проходом российской подлодки «Орёл» через территориальные воды страны. Монтажник Мадс Кристенсен был удивлён размерами субмарины. Рабочий назвал её просто гигантской. Эксперт по подводным лодкам капитан Дитте Дюреборг рассказал журналистам, что эту подлодку сложно отследить из-за особого типа стали и «низкой магнитной сигнатуры».