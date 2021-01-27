Атаковавший автомобиль ФСБ блогер попросил прощения

https://static.news.ru/photo/3e6168f8-6093-11eb-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kievskyyy/vk.com

Пользователь TikTok Костя Киевский (Константин Лакеев), который был задержан за нападение на автомобиль сотрудников ФСБ в ходе протестной акции в Москве, попросил прощения за свой поступок.

Он записал видеоролик, в котором рассказал, что забрасывал машину снегом и несколько раз пнул её.

Прощу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан, — сказал блогер.

Молодой человек также заверил, что подобное «100 процентов не повторится», сообщает Lenta.ru.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Силовики задержали несколько тысяч участников несогласованных митингов. В их числе есть несовершеннолетние.

Как писал NEWS.ru, Лакеев был задержан в так называемом TikTok-хаусе — доме, где проживают сразу несколько стримеров. Сотрудники правоохранительных органов проверяют ещё 12 человек на причастность к атаке на машину ФСБ. Подозреваемые также являются завсегдатаями TikTok.