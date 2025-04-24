Ароматный минтай в соусе бешамель: быстрый рецепт для ужина за 15 минут!

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Готовим сочный минтай в соусе бешамель — нежное наслаждение под сливочным покрывалом! Это блюдо превращает простую рыбу в изысканное угощение — нежное филе под бархатистым французским соусом тает во рту, даря ощущение ресторанного ужина.

800 г филе минтая нарежьте порционно, посолите, обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Для соуса растопите 50 г сливочного масла, всыпьте 2 ст. л. муки и прогрейте до орехового аромата. Влейте 500 мл молока комнатной температуры, непрерывно помешивая венчиком. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль и варите 5 минут до загустения.

Выложите рыбу в форму, залейте соусом и посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте 15 минут при 180°C до золотистой корочки.

Совет: для пикантности добавьте в соус ложку лимонного сока или горчицы. Подавайте с отварной спаржей или цветной капустой — они идеально дополняют нежный вкус.

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