Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 06:49

Аромат на весь дом: готовим курицу с айвой и медом — легкий и изысканный рецепт из Грузии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица с айвой и медом представляет собой блюдо с богатым вкусом и неповторимым ароматом. Это сочетание отличается гармонией нежного мяса птицы, сладости меда и легкой кислинки айвы. При запекании аромат распространяется по всему дому, создавая особую атмосферу уюта.

Для приготовления потребуется: 1 курица весом 1,5–2 кг, 2 спелые айвы, 3 ст. л. меда, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 50 мл оливкового масла, соль, перец, прованские травы. Курицу натирают солью, перцем и травами. Айву очищают от кожуры, удаляют сердцевину и нарезают дольками. Лук и чеснок измельчают. В форму для запекания выкладывают овощи и айву, сверху размещают курицу. Смазывают медом, смешанным с маслом. Запекают при 180 градусах 1–1,5 часа. Подают блюдо горячим, украсив зеленью.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Общество
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
Общество
С этим рецептом куриная грудка станет невероятно мягкой: готовим шашлык в духовке
Бурятские полумесяцы хушуур. Золотистые пирожки с сочным мясом и бульоном внутри!
Общество
Бурятские полумесяцы хушуур. Золотистые пирожки с сочным мясом и бульоном внутри!
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Общество
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана
Европа
Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана
еда
курица
мясо
рецепты
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Аромат на весь дом: готовим курицу с айвой и медом — легкий и изысканный рецепт из Грузии Курица с айвой и медом представляет собой блюдо с богатым вкусом и неповторимым ароматом. Это сочетание отличается гармонией нежного мяса птицы, сладости меда и легкой кислинки айвы.
Для приготовления потребуется: 1 курица весом 1,5--2 кг, 2 спелые айвы, 3 ст. л. меда, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 50 мл оливкового масла, соль, перец, прованские травы.
>
Курицу натирают солью, перцем и травами. Айву очищают от кожуры, удаляют сердцевину и нарезают дольками. Лук и чеснок измельчают. В форму для запекания выкладывают овощи и айву, сверху размещают курицу. Смазывают медом, смешанным с маслом. Запекают при 180 градусах 1--1,5 часа. Подают блюдо горячим, украсив зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В Британии узнали об ограничениях поездок российских дипломатов внутри ЕС
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.