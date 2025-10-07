Аромат на весь дом: готовим курицу с айвой и медом — легкий и изысканный рецепт из Грузии

Курица с айвой и медом представляет собой блюдо с богатым вкусом и неповторимым ароматом. Это сочетание отличается гармонией нежного мяса птицы, сладости меда и легкой кислинки айвы. При запекании аромат распространяется по всему дому, создавая особую атмосферу уюта.

Для приготовления потребуется: 1 курица весом 1,5–2 кг, 2 спелые айвы, 3 ст. л. меда, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 50 мл оливкового масла, соль, перец, прованские травы. Курицу натирают солью, перцем и травами. Айву очищают от кожуры, удаляют сердцевину и нарезают дольками. Лук и чеснок измельчают. В форму для запекания выкладывают овощи и айву, сверху размещают курицу. Смазывают медом, смешанным с маслом. Запекают при 180 градусах 1–1,5 часа. Подают блюдо горячим, украсив зеленью.

