Археолог рассказал, опасно ли раскапывать чумные захоронения Археолог Бойко: чумные и холерные захоронения XVIII века неопасны

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Чумные и холерные захоронения XVIII века неопасны, их можно раскапывать, сообщил доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института международных отношений ЮФУ Андрей Бойко изданию «КП-Ростов-на-Дону». Именно такое погребение, скорее всего, обнаружено в центре Ростова-на-Дону, так как боевых действий в этом месте не было, считает специалист.

Когда мы впервые столкнулись с подобными захоронениями, я обращался к санитарным врачам. Они уверили, что для наших почв нехарактерно столь длительное сохранение вредоносных бактерий таких опасных заболеваний. как чума, холера и другие. Поэтому для горожан и для людей, которые живут по соседству с раскопками, нет никакой опасности, — сказал Бойко.

Он добавил, что за годы раскопок в области ни один археолог не заразился опасной болезнью, хотя на Дону не впервые находят захоронения, связанные с эпидемией.

20 мая стало известно, что в России созданы прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, разработаны пилотные технологии выпуска. Сейчас завершилась первая фаза клинических исследований средства для лечения аутоиммунных заболеваний.