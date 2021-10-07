Арестованные за нападение на москвича в метро помещены в карцер

Трое уроженцев Дагестана, избивших в метро Москвы пассажира Романа Ковалёва, отправлены в карцер СИЗО-7 на карантин. По словам члена ОНК Москвы Евы Меркачевой, все они уже раскаялись, один из них заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему, сообщает ТАСС.

Карцер используется в данном случае как карантинное помещение, так как все вновь прибывшие арестанты помещаются на карантин в СИЗО, таков порядок, — пояснила член столичного ОНК.

Она добавила, что особых жалоб на условия содержания в СИЗО у арестованных нет, лишь один из них, Ибрагим Мусалаев, пожаловался на холод в карцере и попросил быстрее перевести его в общую камеру.

Инцидент произошёл 6 октября, когда группа пьяных мужчин избила Романа Ковалёва, заступившегося за девушку. Против уроженцев Дагестана возбудили дело о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить ведомственной медалью Романа Ковалёва, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией. Ковалёва наградят ведомственной медалью «Доблесть и отвага». В Следственном комитете сообщили, что мужчина сейчас находится в больнице.