Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях после пожаров

АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"», входящее в госкорпорацию «Ростех», провело дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме стандартных тестирований проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, значительном повышенном и пониженном напряжении сети, — говорится в сообщении компании.
Результаты испытаний пока неизвестны, однако источник в медицинских кругах
Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.
В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.
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