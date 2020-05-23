Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях после пожаров

https://static.news.ru/photo/6c00ee08-9cf5-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"», входящее в госкорпорацию «Ростех», провело дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме стандартных тестирований проведены дополнительные испытания, которые включали проверку работы аппарата на аварийных режимах: при повышенных температурах, значительном повышенном и пониженном напряжении сети, — говорится в сообщении компании.

Результаты испытаний пока неизвестны, однако источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что тестирование аппаратов ИВЛ «Авента-М» не выявило сбоев в их работе.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.