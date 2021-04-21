«Аппарат работал до 8 утра»: Москалькова об обращениях по митингам

https://static.news.ru/photo/54edd7dc-a350-11eb-9007-96000091f725_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об обращениях участников несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые 21 апреля прошли во многих городах России. По её словам, в аппарат омбудсмена РФ не поступило ни одного обращения по данному поводу, передаёт РИА Новости.

Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи, — отметила Москалькова.

Она отметила, что к уполномоченному по правам человека в Москве «тоже ни одного обращения не поступало».

21 апреля в столице и ряде крупных городов прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Несмотря на то что организаторы акций накануне обещали вывести на улицы до полумиллиона людей, реальные цифры оказались значительно меньше. Так, по подсчётам полиции, в Москве собралось 4 тысячи человек, «Открытые медиа» насчитали 25 тысяч. Стоит отметить, что в столице полиция практически никак не мешала протестующим.

Ранее представители президентского совета по правам человека (СПЧ) сообщили, что следят за происходящим на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В совете отметили, что проводят мониторинг. Правозащитники выразили готовность включиться в разбирательство, если люди будут подавать в СПЧ жалобы на необоснованные задержания силовиками.