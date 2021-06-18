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Правительство Москвы «заминировали» ради отмены обязательной вакцинации

14:25, 18 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики получили сообщение о минировании здания мэрии Москвы. «Террористы» требуют отменить обязательную вакцинацию для некоторых жителей и масочно-перчаточный режим в столице, передаёт Baza.

Неизвестный отправил электронное письмо с угрозами в службу «112» с использованием специального сервиса. Силовики получили сообщение, но не стали эвакуировать чиновников из здания.

На место прибыли сотрудники полиции с собакой, которая обучена искать взрывные устройства. Однако специалисты не нашли бомбу в здании.

Сейчас правоохранительные органы ищут авторов сообщения.

Власти Москвы первыми в России ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Их примеру последовали Подмосковье, Сахалин, Кемеровская и Тульская области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную меру правильной. С ним согласился глава Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что в последнее время число заряжений растёт, а показатели смертности от коронавируса не снижаются.

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