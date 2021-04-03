Андрей Кураев отреагировал на решение о лишении его сана

https://static.news.ru/photo/a574cc4e-5d8a-11eb-acec-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Фестиваль Братья /wikimedia.org

Протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев отреагировал на решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Своё мнение он высказал на страницах «Живого журнала».

В частности, Кураев обратил внимание на то, что патриарх ввёл мораторий на решение суда, дав время протодиакону переосмыслить свою позицию и «вернуться на путь Церкви, который был избран им в своё время». По словам священника, он и в самом деле хочет идти «вместе с Церковью Христовой, <...> которая обладает такими атрибутами, как единство, святость, кафоличность и апостоличность». Однако Кураев подчеркнул, что не может ответить на вопрос, в каких отношениях подобная церковь может в настоящее время находиться с «конкретным юрлицом по имени Московский патриархат»,

Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чём, в ком, в каких аспектах жизни церкви? — задаётся вопросом Кураев.

Священник напомнил, что в истории было много случаев, когда человек расходился с современной ему церковью, но позже его оправдывали, чаще всего это происходило уже после смерти.

Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать, — заключил Андрей Кураев.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда от декабря 2020 года о лишении Кураева сана. При этом глава РПЦ ввёл мораторий на издание необходимого указа на время, необходимое священнику для переосмысления своей позиции.

Причиной лишения сана Кураева стало опубликованное им в личном блоге оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь». Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию, а перед смертью у него выявили коронавирус. Об этом писал NEWS.ru.