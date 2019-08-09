Российский видеоблогер Амиран Сардаров раскритиковал журналиста Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в столице.
Ранее Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий.
Сардаров заявил, что Дудь мог бы помочь оппозиции раньше, например, собрав подписи, которые необходимы для регистрации в Мосгордуму. Поэтому он назвал призыв журналиста очередным хайпом и популизмом.
Я никого не хейтил и не звал людей на улицы. А потихоньку сам всего добивался и менял жизнь. Во власти такие же люди. Прекратите уже создавать себе кумиров, — подытожил блогер в своём Instagram.
Как писал News.ru, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.