https://static.news.ru/photo/d2d0d53a-baa1-11e9-914d-fa163e074e61_660.jpg Амиран Сардаров Фото: instagram.com/amiran495

Российский видеоблогер Амиран Сардаров раскритиковал журналиста Юрия Дудя, собравшегося принять участие в санкционированном митинге оппозиции в столице.

Ранее Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий.

Сардаров заявил, что Дудь мог бы помочь оппозиции раньше, например, собрав подписи, которые необходимы для регистрации в Мосгордуму. Поэтому он назвал призыв журналиста очередным хайпом и популизмом.

Я никого не хейтил и не звал людей на улицы. А потихоньку сам всего добивался и менял жизнь. Во власти такие же люди. Прекратите уже создавать себе кумиров, — подытожил блогер в своём Instagram.

Как писал News.ru, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.