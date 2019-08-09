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Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск), выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), намерен поднять под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России.

Как сообщает клубная пресс-служба, на свитере, который провесит весь сезон, будут размещены фамилии болельщиков, владельцев абонементов. Свитер замерят представители Книги рекордов России, внеся достижение в свой список, — говорится в...