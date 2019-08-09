Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве, в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.
Митинг согласован, причём сразу на 100 тысяч человек. Будет круто, если столько народу туда и придёт, — написал Дудь в своём
Панарин в комментариях к посту написал: «Поддерживаю!».
Ранее российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на критику России Артемием Панариным, писал News.ru.