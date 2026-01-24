Американский ягодный коблер — классика, которая не подводит: готовлю с рассыпчатым тестом на молоке

Хотя рецепт использует клюкву и чернику, его можно адаптировать под любые сезонные ягоды и фрукты: вишню, малину, персики, яблоки. Главное — регулировать количество сахара в зависимости от кислоты фруктов. Это универсальная формула домашнего десерта, который будет работать в любое время года и с любыми дарами природы.

Для ягодной начинки: клюкву (300 г, свежую или замороженную) и чернику (40 г) перекладываю в миску. Добавляю сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ч. л.) и лимонный сок (1 ч. л.). Аккуратно перемешиваю и выкладываю в форму для запекания (примерно 20×20 см или круглую диаметром 22 см).

Для теста: в отдельной миске смешиваю просеянную муку (130 г), сахар (50 г), разрыхлитель (1/2 ч. л.) и щепотку соли. Добавляю растопленное и слегка остывшее сливочное масло (60 г) и молоко (100 мл). Быстро перемешиваю вилкой или лопаткой до получения однородного, густого, липкого теста (консистенция густой сметаны).

Тесто не выливаем, а выкладываем ложкой на ягодную начинку, распределяя его неровными кусочками и оставляя «окна», через которые будет видна ягода.

Сверху равномерно посыпаю десерт миндальными лепестками (2–3 ст. л.) и коричневым сахаром (1–2 ст. л.) для хрустящей карамельной корочки.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из «окошек» не будет активно пузыриться ягодный сок.

Достаю из духовки и даю постоять 15–20 минут, чтобы соус немного загустел. Подаю теплым, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

