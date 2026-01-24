Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 14:14

Американский ягодный коблер — классика, которая не подводит: готовлю с рассыпчатым тестом на молоке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотя рецепт использует клюкву и чернику, его можно адаптировать под любые сезонные ягоды и фрукты: вишню, малину, персики, яблоки. Главное — регулировать количество сахара в зависимости от кислоты фруктов. Это универсальная формула домашнего десерта, который будет работать в любое время года и с любыми дарами природы.

Для ягодной начинки: клюкву (300 г, свежую или замороженную) и чернику (40 г) перекладываю в миску. Добавляю сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ч. л.) и лимонный сок (1 ч. л.). Аккуратно перемешиваю и выкладываю в форму для запекания (примерно 20×20 см или круглую диаметром 22 см).

Для теста: в отдельной миске смешиваю просеянную муку (130 г), сахар (50 г), разрыхлитель (1/2 ч. л.) и щепотку соли. Добавляю растопленное и слегка остывшее сливочное масло (60 г) и молоко (100 мл). Быстро перемешиваю вилкой или лопаткой до получения однородного, густого, липкого теста (консистенция густой сметаны).

Тесто не выливаем, а выкладываем ложкой на ягодную начинку, распределяя его неровными кусочками и оставляя «окна», через которые будет видна ягода.

Сверху равномерно посыпаю десерт миндальными лепестками (2–3 ст. л.) и коричневым сахаром (1–2 ст. л.) для хрустящей карамельной корочки.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из «окошек» не будет активно пузыриться ягодный сок.

Достаю из духовки и даю постоять 15–20 минут, чтобы соус немного загустел. Подаю теплым, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Общество
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
Общество
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
Субботняя выпечка: домашние булочки с творогом по традиционному рецепту — всегда получаются воздушными
Общество
Субботняя выпечка: домашние булочки с творогом по традиционному рецепту — всегда получаются воздушными
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Семья и жизнь
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Ягоды зимой — кладезь витаминов: как разморозить их без потерь для здоровья
Общество
Ягоды зимой — кладезь витаминов: как разморозить их без потерь для здоровья
еда
десерты
тесто
рецепты
ягоды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.