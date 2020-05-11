Американский ветеран призвал США не искажать историю Второй Мировой войны

https://static.news.ru/photo/a5c299ba-93e6-11ea-824a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Белый дом, исключив СССР из списка победивших нацизм стран, совершил грубую ошибку, считает ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

Участник встречи на Эльбе в 1945 году напомнил, что упомянутая Белым домом Великобритания находилась в проигрышном положении на западном фронте до победы СССР в битве под Сталинградом. Ветеран имеет в виду появившиеся в официальных аккаунтах американского правительства в канун Дня победы записи о том, что победу во Второй Мировой войне одержали США и Великобритания, передаёт РИА Новости.

Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать её исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать, — заявил Кон.

Как писал NEWS.ru ранее, на официальном YouTube-канале Белого дома появился ролик, в котором глава государства Дональд Трамп утверждает, что победу над нацизмом в 1945 году одержали США и Великобритания, не упоминая при этом о роли СССР. Ранее эта видеозапись была опубликована в Instagram и Facebook. На эти посты негативно отреагировали люди. Однако администрация Белого дома предпочла удалить плохие комментарии, а не исправить историческую неточность.