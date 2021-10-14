«Альянс врачей» прокомментировал приговор Васильевой по «санитарному делу»

Один год ограничения свободы по так называемому санитарному делу для главы «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой не является справедливым приговором. В организации надеялись, что её оправдают, и планируют обжаловать приговор, заявила NEWS.ru пресс-секретарь Васильевой Александра Захарова.

Мы не считаем приговор справедливым, справедливым он был бы, если бы был оправдательным. В целом жить можно.<...> В принципе, это не самый жёсткий приговор среди всех фигурантов, но обжаловать всё равно будем, потому что не согласны с обвинительной позицией, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Васильевой осталось несколько месяцев до окончательной свободы, поскольку часть времени она уже провела под домашним арестом. Теперь главе «Альянса врачей» запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы. Кроме того, ей надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц.

Ранее «Альянс врачей» разорвал отношение с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)**, мотивировав это тем, что организацию тем самым втянули в политику. Васильева отмечала, что решение поддержали все члены профсоюза.

«Санитарное дело» — это уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В числе обвиняемых оказались соратники блогера, а также оппозиционные активисты. Следствие установило, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

* «Альянс врачей» признан властями РФ иноагентом.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией.