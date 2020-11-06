Альтов рассказал о здоровье Жванецкого в последние месяцы жизни

https://static.news.ru/photo/9c199bca-203b-11eb-aa96-fa163e074e61_660.jpg Семён Альтов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сатирик Семён Альтов рассказал, что его покойный коллега Михаил Жванецкий последние несколько месяцев жизни чувствовал себя плохо и испытывал проблемы с ходьбой.

Я знаю, что он был плох, что плохо ходил. Мне говорили, — сообщил Альтов телеканалу «360».

Сатирик напомнил, что Жванецкий продолжал собирать полные залы на свои выступления, даже когда ему уже было за 80.

Быть нужным такому количеству людей — это, конечно, огромные затраты энергии. А у него её было много. Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его, — предположил Альтов.

По словам собеседника телеканала, отказ от концертов мог приблизить смерть Жванецкого. Альтов подчеркнул, что смерть коллеги — это потеря не только для России, но и для всего мира.

Это был лечащий врач! Ушёл лечащий врач. Болеть будем, а лечить нас никто толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит так, как он, — посетовал Альтов.

О смерти Жванецкого стало известно 6 ноября. Ему было 86 лет. Летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В октябре Жванецкий объявил о завершении концертной деятельности.

Как передавал NEWS.ru, власти Москвы в память о Жванецком установят мемориальную табличку на дом, где он жил.