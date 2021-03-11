«Аллею правителей России» от Церетели перенесут из Москвы в Пензу

https://static.news.ru/photo/c7829d3a-826e-11eb-a54d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

43 бюста российских правителей разных эпох работы скульптора Зураба Церетели перенесут из Москвы в Пензу.

В 2017 году Российское военно-историческое общество открыло «Аллею правителей России». 43 бюста представлено в этой аллее: начиная от легендарного Рюрика и заканчивая Борисом Николаевичем Ельциным — президентом России. Мы в 2020 году провели переговоры о том, чтобы «Аллея правителей» переместилась в Пензенскую область, — сообщили в правительстве Пензенской области.

Бюсты могут установить возле городской епархии в сквере. Планируется, что «Аллею правителей» оснастят информационными стендами. Также пензенские власти намерены запустить интерактивную программу, позволяющую получить информацию об исторических личностях через смартфон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Церетели предложил лично создать памятник скончавшемуся в декабре 2020 года актёру Валентину Гафту. Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память артиста. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.