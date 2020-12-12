Зураб Церетели может стать автором памятника Гафту

https://static.news.ru/photo/aa0ce84c-3c68-11eb-b158-fa163e074e61_660.jpg Зураб Церетели Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили.

85-летний Гафт скончался 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Похороны Гафта 15 декабря состоятся на Троекуровском кладбище. Актёра похоронят на Аллее деятелей искусств.

Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память актёра. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.

Позднее выяснилось, что Церетели готов спроектировать памятник.

Если будет предложение, то почему нет? Если его попросят, то он сделает с удовольствием. Если обратятся к нему, то без проблем он сделает, — цитирует помощника скульптора радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.