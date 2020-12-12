Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшее время президент направит телеграмму со словами соболезнования родным и близким актёра.
85-летний Гафт скончался 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, которые актёр перенёс в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, похороны Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.
Артист работал в театре «Современник» с 1969 года. В кино Гафт дебютировал в 1956 году. За свою карьеру он успел сыграть во многих фильмах, ставших культовыми. В частности, он исполнил роли в картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны».
Кадр из фильма «Гараж»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Фуэте»
Vyacheslav Panov/Global Look Press
Кадр из фильма «Чародеи»
kinopoisk.ru
Genrietta Peryan/Global Look Press
Кадр из фильма «Эзоп»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Ночные забавы»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»
kinopoisk.ru
кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
kinopoisk.ru
Vyacheslav Panov/Global Look Press
Валентин Гафт
Genrietta Peryan/Global Look Press