Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

https://static.news.ru/photo/6c574236-3c5e-11eb-8172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время президент направит телеграмму со словами соболезнования родным и близким актёра.

85-летний Гафт скончался 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, которые актёр перенёс в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, похороны Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

Артист работал в театре «Современник» с 1969 года. В кино Гафт дебютировал в 1956 году. За свою карьеру он успел сыграть во многих фильмах, ставших культовыми. В частности, он исполнил роли в картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны».

Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Фуэте» Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Чародеи» kinopoisk.ru Genrietta Peryan/Global Look Press Кадр из фильма «Эзоп» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ночные забавы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» kinopoisk.ru кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» kinopoisk.ru Vyacheslav Panov/Global Look Press Валентин Гафт Genrietta Peryan/Global Look Press