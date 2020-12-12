Вдова Гафта назвала причину его смерти

https://static.news.ru/photo/0d6a08f8-3c5e-11eb-aadb-fa163e074e61_660.jpg Ольга Остроумова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Причиной смерти актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта стали последствия инсульта. Об этом сообщила его вдова, народная артистка России Ольга Остроумова.

Инсульт был у него. 85 лет. Вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали, — цитирует Пятый канал Остроумову.

Валентин Гафт перенёс инсульт в 2019 году, после этого он проходил длительную реабилитацию.

Как писал NEWS.ru, похороны Валентина Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он был известен не только как актёр театра и кино. Также он занимался постановкой спектаклей, написанием стихов и прозы. Артист работал в театре «Современник» с 1969 года. В кино Гафт дебютировал в 1956 году. За свою карьеру он успел сыграть во многих фильмах, ставших культовыми. В частности, он исполнил роли в картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны».

Артист был неоднократно награждён государственными медалями и орденами. Так, к примеру, Гафт является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Награды он получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Фуэте» Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Чародеи» kinopoisk.ru Genrietta Peryan/Global Look Press Кадр из фильма «Эзоп» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ночные забавы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» kinopoisk.ru кадр из фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» kinopoisk.ru Vyacheslav Panov/Global Look Press Валентин Гафт Genrietta Peryan/Global Look Press