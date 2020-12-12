Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

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Похороны актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта состоятся 15 декабря. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря, — рассказал ТАСС источник, знакомый с родственниками покойного.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. О его смерти сообщила супруга актёра народная артистка России Ольга Остроумова.

Советский и российский актёр Валентин Гафт перенёс инсульт в начале августа 2019 года и с тех пор не появлялся на публике. Ольга Остроумова, 72-летняя супруга актёра, рассказывала, что Гафт постепенно восстанавливается и находится в здравом уме.

Гафт был известен не только как актёр театра и кино. Также он занимался постановкой спектаклей, написанием стихов и прозы. Артист работал в театре «Современник» с 1969 года. В кино Гафт дебютировал в 1956 году. За свою карьеру он успел сыграть во многих фильмах, ставших культовыми. В частности, он исполнял роли в картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны» и не только.

Артист за годы работы в искусстве был неоднократно награждён государственными медалями и орденами. Так, к примеру, Гафт является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Награды он получал за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.