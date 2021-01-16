Алексея Навального перевезли в Химки

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Задержанный в аэропорту Шереметьево политик Алексей Навальный, 17 января вернувшийся на родину после пятимесячного пребывания в Германии, находится в Химках.

Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова, сообщает русская служба BBC. Отмечается, что Навального разместили во 2-м отделе полиции Управления МВД России по городскому округу Химки.

Михайлова уточнила, что сотрудники данного отдела подтвердили доставку к ним задержанного политика, но пустить к нему адвоката отказались, сославшись на тёмное время суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу после задержания Алексей Навальный находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Формально он не пересёк границу с Россией, паспорт у него сразу забрали, а право на звонок не дали. Адвоката, несмотря на ордер, не допустили, рассказала Ольга Михайлова.