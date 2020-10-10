Алексей Немерюк сообщил, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19.

По его словам, болезнь проходила давно, у него уже сформировались антитела. В беседе с Business FM Немерюк также рассказал , соблюдается ли безопасность в мэрии.

В обязательном порядке. Не пропускают без маски, без перчаток — очень жёстко. И расстояние, само собой, — отметил Немерюк.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов подтвердил своё заражение коронавирусом. По его словам, он получил положительный результат теста на COVID-19.