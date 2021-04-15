Тёзка Пушкина не может вернуться из Вьетнама в Россию

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Полный тёзка поэта и уроженец Бурятии Александр Сергеевич Пушкин обратился к соотечественникам с просьбой помочь добраться до дома. Около года назад он отправился во Вьетнам по туристической визе и с тех пор не может вернуться на родину.

Границы Вьетнама до сих пор закрыты для туристов из-за напряжённой эпидемиологической ситуации, но Россия всё же осуществляет вывозные рейсы своих граждан. Как пишет «МК-Бурятия», Пушкин не успел попасть на рейс, когда объявили о закрытии границ, и с тех пор он скитается на чужбине, так как заработать на новый билет оказалось не так просто.

Продавал пирожные, но заработать получалось всего около 40 долларов, — рассказывает Александр Сергеевич.

Родные также ничем не могут помочь незадачливому туристу, так как в семье Пушкина недавно случилось беда — овдовела его мама, поэтому ему приходится решать свою проблему самостоятельно. В настоящее время удалось собрать около 20 тысяч рублей, но билет стоит $420 (32 088 рублей). Как рассказал журналистам брат Александра, с помощью соцсетей они рассчитывают собрать необходимую сумму.

Как сообщал NEWS.ru, cуд лишил жителя Башкирии водительских прав за нарушение, которое совершил его полный тёзка из Владивостока. Позднее приморской прокуратуре удалось добиться отмены решения.