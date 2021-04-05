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У жителя Башкирии отняли водительские права из-за тёзки во Владивостоке

12:07, 06 апреля 2021
Фото: Global Look Press

Суд лишил жителя Башкирии водительских прав за нарушение, которое совершил его полный тёзка из Владивостока. Позднее приморской прокуратуре удалось добиться отмены решения.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2015 года полный тёзка привлечённого к административной ответственности гражданина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем на острове Русском во Владивостоке, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что у мужчин совпадают не только ФИО, но и год рождения. Прокурор доказал, что привлечённый к ответственности автомобилист никогда не был на территории Приморья, не покупал билеты туда и совершал звонки только в пределах своей республики. В итоге производство по дело было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее женщина-инвалид из Набережных Челнов добилась возвращения списанной с неё по ошибке суммы почти в 100 тысяч рублей. Она пыталась восстановить справедливость в течение двух лет. Судебные приставы ошиблись, списывая средства со счёта женщины, перепутав её с полной тёзкой из Серпухова.

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