Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушёл из компании

Вагит Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы нефтедобывающей компании, говорится в пресс-релизе. На сайте компании страницы правления и совета директоров недоступны.

Президент и член Совета директоров ЛУКОЙЛ Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ЛУКОЙЛ, а также досрочно сложить полномочия Президента ЛУКОЙЛ. Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров Компании, — говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании, обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Итого, отмечается в заявлении, Алекперов не является контролирующим акционером ЛУКОЙЛа.