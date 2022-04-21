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Общество

Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушёл из компании

12:40, 21 апреля 2022
Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и ушёл из компании Вагит Алекперов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вагит Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы нефтедобывающей компании, говорится в пресс-релизе. На сайте компании страницы правления и совета директоров недоступны.

Президент и член Совета директоров ЛУКОЙЛ Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ЛУКОЙЛ, а также досрочно сложить полномочия Президента ЛУКОЙЛ. Соответствующие уведомления были направлены сегодня Председателю Совета директоров Компании, — говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании, обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Итого, отмечается в заявлении, Алекперов не является контролирующим акционером ЛУКОЙЛа.

Ранее Алекперов попал под британские санкции. Новые ограничения также коснулись владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего главы РЖД Владимира Якунина, украинского депутата, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, владельца РБК Григория Берёзкина, сына бизнесмена Сулеймана Керимова Саида и супруги главы МИД России Сергея Лаврова Марии.

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