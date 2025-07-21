Алаудинов раскритиковал «ненастоящих» русских

В России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят настоящих, а также спецназ «Ахмат», сообщил его командир и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram-канале. В публикации говорится, что справедливость восторжествует, а также выразил уверенность в победе. Такой комментарий Алаудинов выложил из канала «Россия — страна героев» после скандала с роликом о якобы приставаниях чеченского военного к девушкам в ЛНР.

Обидно, что эти «русские» позорят честь и достоинство настоящих русских и (...) парней из спецназа «Ахмат». (...) Но ничего — справедливость восторжествует, и мы победим, — говорится в посте.

Автор публикации добавил, что видеоролик, посвященный спортсмену Максиму Дивничу (рассказавшему о поведении чеченского военнослужащего), является заказным. В посте также раскритиковали пиар на имени Алаудинова.

Ранее командир «Ахмата» прокомментировал драку у бассейна в Луганске. По словам Алаудинова, один из военных уже отправлен на передовую. Командир спецназа отметил, что Дивнич должен понести уголовное наказание за разжигание розни.