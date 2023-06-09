Акулы-убийцы на популярных курортах: где опасно купаться, как спастись 23-летний россиянин Владимир Попов стал жертвой тигровой акулы

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look press

8 июня в египетской Хургаде скончался 23-летний россиянин Владимир Попов — на него напала тигровая акула. Только в Красном море водятся 20 видов подобных хищных рыб, и все они опасны для человека. Почему акулы нападают на людей, где водятся наиболее агрессивные виды и как избежать повторения трагедии — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Хургаде

8 июня акула утащила под воду мужчину, плававшего в Красном море рядом с пляжем Dream Beach в египетской Хургаде. Пляж расположен в туристическом районе рядом с отелем Touristic Villages, Hurghada 1.

Очевидцы ЧП сообщили, что акула напала на мужчину и женщину. Женщине удалось добраться до берега невредимой, ее спутник не смог спастись. После инцидента власти распорядились закрыть все пляжи, акулу поймали.

Что известно о погибшем россиянине

Погибшим оказался 23-летний Владимир Попов. В генконсульстве РФ выразили соболезнования его семье и призвали россиян сохранять бдительность при нахождении в воде.

«Около 15:00 по местному времени [8 июня] в районе городского пляжа Dream Beach произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин <...> 1999 года рождения», — сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

По его словам, дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Что говорят очевидцы и родственники погибшего

Как рассказали отдыхающие в Хургаде, в течение последних дней у пляжа замечали акулий плавник, но подумали, что это дельфин. Очевидцы также описали, как хищная рыба напала на россиянина.

«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясет. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо», — сообщила одна из свидетельниц вскоре после инцидента.

Отец Владимира Попова сообщил другие подробности. Мужчина отметил, что акула напала на молодого человека около пляжа, который считался безопасным.

«Мы пошли на пляж отдохнуть. На сына напала акула — все случилось за секунды. Абсолютно нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это просто какой-то злой рок», — сказал мужчина.

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look press

Почему акулы подплывают близко к пляжам

Как заявил NEWS.ru зоолог Павел Глазков, акулы иногда охотятся на рыб в десятках метрах от береговой линии, поэтому в нападении хищника на человека в Египте «нет ничего удивительного».

«Акулы на мелководье охотятся на рыбу. Заплывают ближе чем на 30 метров к берегу. Этот человек, к несчастью, попал под замес. Такое происходит постоянно. Не стоит забывать, что акула — это хищник, она может напасть на человека», — пояснил Глазков.

На крупных курортах иногда за береговой линией следят с вертолетов. Отслеживают подход акул, объяснил эксперт. Хищные рыбы могут подплывать близко к берегу не только по одиночке, но и группами.

«Если одна напала, потом могут и все наброситься на человека — у них срабатывает стайный инстинкт. Выжить вероятность минимальная», — добавил Глазков.

Почему в Красном море много акул

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников отмечает, что Красное море в Египте является опасным районом. Биолог считает, что одной из причин роста случаев нападения акул на человека стало их неосознанное подкармливание во время фуд-туров.

«Незадачливые повара режут мясо, рыбу на корабле, и остатки — плавники, кишки, кровь — сбрасывают за борт, потому что лень везти это все на берег, где-то там захоранивать специальным образом, тем более утилизировать», — пояснил Сапожников.

По словам Сапожникова, через Красное море пролегают маршруты кораблей, на которых перевозят баранов, коров, коз и свиней. Летом животные нередко умирают из-за жары или плохого питания, их туши сбрасывают за борт. В итоге за этими «скотовозами» по морю следуют акулы, которые ищут корм. Так хищники «поворачивают в сторону берега, туда, где тоже пахнет кровью»: «Корабль идет обратно и оставляет за собой след из крови. Акулы приходят к берегу, и дальше они начинают искать себе корм у берега. Кормом может служить любой турист, трепыхающийся по поверхности».

В июле прошлого года жертвами нападений акул в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в районе происшествий, в том числе купание, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.

Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press

Есть ли у человека шансы спастись от акул

По словам Павла Глазкова, возможностей защититься от акул немного — рыбу просто не видно: «Тут вариант — только физически уходить, и тогда все будет зависеть от того, решит акула нападать или нет».

Зоолог также отметил, что у акул есть сезонность захода на мелководье. Пока специальными службами проводятся профилактические мероприятия, отдыхающих предупреждают, что купаться нельзя.

«Обычно специальные пляжи огораживают сетками. За ограждения лучше просто не заплывать», — объяснил Глазков.

Он рассказал, что некоторые виды акул обитают и в России, но нападения с их стороны «можно не ожидать», так как «они абсолютно безопасны». Иногда, констатирует Глазков, акулы заплывают даже в Неву с Балтийского моря, но «они некрупные и просто побоятся нападать на человека».

Западные исследователи советуют соблюдать несколько правил, чтобы не столкнуться с акулами во время плавания в море. Необходимо плавать группами, избегать водных процедур на рассвете или в сумерках и держаться подальше от скопления рыб, особенно если они выпрыгивают из воды. Не стоит заплывать слишком далеко, потому что акулы практически никогда не совершают нападений на мелководье. Также не следует плавать с украшениями, поскольку отражающийся от металла или часов свет может выглядеть как чешуя.

Как выбрать безопасный пляж без акул

При выборе пляжа следует обращать внимание на присутствие профессиональных спасателей на побережье, наличие спасательных вышек и защитных сеток, преграждающих доступ акулам на всей протяженности курортной зоны.

Важно знать, что сети не всегда защищают от акул.

«Сети — это пара сотен метров, в то время как береговая линия простирается на много, много километров. Сети расположены под водой, они не доходят до поверхности — хищник может проплыть сверху», — отмечает австралийский эксперт по акулам Барри Брюс.

Однако наличие оградительных сеток, несмотря на все оговорки, повышает общий уровень безопасности отдыхающих.

Фото: shutterstock Спасательная вышка на пляже

Какие акулы чаще всего нападают на людей

Самыми опасными для человека видами акул считаются белая и тигровая акулы — последний, по данным ихтиологов, является одним из наиболее распространённых видов акул на Земле.

Тигровые акулы встречаются недалеко от берега, в основном в тропических и субтропических водах по всему миру. В большом количестве водятся в Мексиканском заливе, у берегов Северной и Южной Америки, в Карибском море. Также встречаются у побережья Китая, Гонконга, Индии, Австралии и Индонезии. Что касается Африки, то тигровые акулы обитают на западном (атлантическом) побережье и повсеместно на восточном в том числе в Красном море.

Наибольшее присутствие белых акул отмечено в прибрежных водах Калифорнии, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Они мигрируют по значительной части акватории мирового океана, где температура воды континентального и островного шельфов составляет 12-24 градусов Цельсия, предпочитая районы прибрежья умеренного климата. Также они встречаются на тихоокеанском побережье Дальнего Востока, в Красном и Средиземном морях. Белые акулы любят небольшие архипелаги, населённые тюленями, морскими львами и морскими котиками, рифы, отмели и каменистые мысы.

Согласно международному документу о нападениях акул за последние 520 лет, ежегодно фиксируется до 100 нападений на людей. Причем в большинстве случаев атаки не приводят к летальному исходу, заканчиваясь незначительными травмами. За последние 60 лет акулы чаще всего нападали на людей в США, Австралии, ЮАР, Бразилии, Новой Зеландии, Маскаренских островах, Мексике, Папуа Новой Гвинее, Багамских островах, Фиджи, Египте и Китае.

В Черном и Каспийском морях акулы менее активны из-за относительно низкой температуры, слабой кормовой базы и высокой степени загрязнения воды.

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