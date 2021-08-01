Актёру Куравлёву понадобилась срочная помощь врачей

Известный актёр Леонид Куравлев был вынужден обратиться за помощью к врачам. Об этом сообщил «МК».

84-летний артист давно страдает от пониженного артериального давления. Вчера очередной приступ гипотонии привёл к обмороку. Скорую вызвала дочь Куравлёва, пишет издание.

Актёр отказался от госпитализации. Врачи нормализовали ему давление и оставили лечиться амбулаторно.

Как сообщалось ранее, после смерти супруги Куравлёв стал вести достаточно уединённый образ жизни, не участвует в телепрограммах и не даёт интервью. Актёр проживает в знаменитом жилом комплексе 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки.

Сейчас об актёре заботится его дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода с мужем. Дочь тщательно оберегает отца, сама подходит к телефону, не открывает дверь посторонним. Как рассказали соседи актёра, Куравлёв также общается со сторожем парковки дома, они беседуют часами напролёт. Соседи отмечают, что всё дело в том, что Куравлёв сам отлично разбирается в машинах.