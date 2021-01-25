Актёра из «Улиц разбитых фонарей» задержали по подозрению в педофилии

https://static.news.ru/photo/8f6cc9c6-5eff-11eb-b928-fa163e074e61_660.jpg Никита Струков Фото: kino-teatr.ru

Полиция задержала в Санкт-Петербурге 62-летнего актёра Никиту Струкова. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело, в котором замешан артист.

Задержанного подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, передаёт портал 78.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным одного из Telegram-каналов Петербурга, заявление на артиста написали родители 15-летнего подростка. Струков познакомился с юношей, работая вожатым в детском лагере. Актёр пригласил мальчика в гости и домогался до него, утверждают родители. По некоторым данным, звезде уже избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения на время следствия.

Струков известен по ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», также он снимался в фильмах «Убойная сила — 3», «Мушкетёры Екатерины» и «Трудно быть богом».

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил обвиняемого в педофилии Руслана Казанцева к 13 годам лишения свободы. Преступник, который был участником шоу «Давай поженимся!», будет отбывать наказание в колонии строгого режима, писал NEWS.ru. Педофила арестовали в августе 2019 года. Заявление в полицию на Казанцева подала его соседка. Женщина сообщила правоохранителям, что жених из «Давай поженимся!» устраивал игры интимного характера с её дочкой, которой на тот момент было семь лет. Впоследствии выяснилось, что Казанцев совратил ещё одного ребёнка. Второй девочке было 11 лет.