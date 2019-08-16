Актёр, исполнивший роль в фильме «Беспредел», Андрей Числов экстренно госпитализирован в Москве. Медики заподозрили у него пневмонию.
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Ранее News.ru писал, что народный артист СССР Армен Джигарханян перенёс операцию на сердце. 14 августа он был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за обострения заболевания. Операция прошла в штатном режиме. Медики установили 83-летнему артисту сложный кардиостимулятор последнего поколения. Сейчас он находится в сознании, но состояние оценивается как стабильно тяжёлое.