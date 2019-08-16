https://static.news.ru/photo/2663d93e-c03f-11e9-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Числов Фото: скриншот youtube.com/AElizare

Актёр, исполнивший роль в фильме «Беспредел», Андрей Числов экстренно госпитализирован в Москве. Медики заподозрили у него пневмонию.

Как сообщает РЕН ТВ , недавно его выписали из наркологической клиники. Вернувшись домой, актёр почувствовал себя плохо. Прибывшие медики зафиксировали у него проблемы с дыханием.

Ранее News.ru писал, что народный артист СССР Армен Джигарханян перенёс операцию на сердце. 14 августа он был госпитализирован в одну из столичных клиник из-за обострения заболевания. Операция прошла в штатном режиме. Медики установили 83-летнему артисту сложный кардиостимулятор последнего поколения. Сейчас он находится в сознании, но состояние оценивается как стабильно тяжёлое.