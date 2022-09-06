Актрису Рудину оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Актриса Татьяна Рудина

Актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ, передает Telegram-канал «360tv». Отмечается, что актриса получила штраф за пост в соцсетях, «направленный на негативное отношение к проводимой военной операции».

Актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию ВС РФ.Причиной, по данным Тверского суда, стал пост в ее соцсетях, «направленный на негативное отношение к проводимой военной операции», — передает канал.

Рудина известна широкому зрителю по таким телепроектам как «Семь ветров» и «Журов». Кроме того, она снималась в популярном юмористическом журнале «Ералаш». Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Таксистка».

Ранее 6 сентября актриса Кристина Асмус не явилась в московский суд на рассмотрение протокола о дискредитации российской армии. Судебное заседание началось в отсутствие актрисы, ее интересы представляет защитник.

Максимальное наказание, которое может грозить артистке за подобное правонарушение, — штраф 50 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что поводом для судебного заседания стала публикация Асмус в соцсетях о спецоперации на Украине. О каком именно посте идет речь, не уточняется.