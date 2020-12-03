Активистку из Pussy Riot арестовали на 20 суток

https://static.news.ru/photo/5753c422-357e-11eb-be3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mramornamne

Активистка из Pussy Riot Рита Флорес (Маргарита Коновалова) арестована на 20 суток. Соответствующее постановление вынес Тверской суд Москвы.

Суд признал её виновной в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, собрания или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Адвокат Флорес Мансур Гильманов заявил, что её задержали в больнице, куда она была доставлена бригадой скорой помощи. По его словам, связан с акцией «Осторожно, хрупкое!», которую Флорес совместно с другой участницей группы Марией Алёхиной провели 28 ноября на Манежной площади в Москве.

Юрист отметил, что Флорес своё участие в акции подтвердила, но вину не признаёт.

Некоторое время назад в соцсетях появились видео, на котором активистки, одетые в русские национальные костюмы, приматывают скотчем к столбу художника Фархада Исрафилли-Гельмана. На нём была форма сотрудника ОМОН

Ранее NEWS.ru писал, что Алёхина и Исрафилли-Гельман задержаны. По их словам, акция на Манежной площади была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были задержаны за бросок бутылки и стаканчика в представителей ОМОНа.