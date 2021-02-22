Активистку движения «Весна» отчислили из СПбГУ из-за участия в акции

https://static.news.ru/photo/e45fc7aa-7505-11eb-bc22-96000091f725_660.jpg Фото: Санкт-Петербургский государственный университет / St Petersburg University/facebook.com

Активистку движения «Весна» Елену Скворцову исключили из Санкт-Петербургского государственного университета из-за непрохождения ею обязательной учебной практики.

Недавно девушка участвовала в протестной акции в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, получившего шесть лет колонии за хулиганство. Активистка рассказала, что связывает отчисление из вуза именно с этим, передаёт Znak.com.

Уточняется, что студентке журфака СПбГУ создали условия, невозможные для получения зачёта по практике. В январе выяснилось, что издание, в котором печаталась Скворцова, перестало подходить критериям, поэтому практику необходимо было в срочном порядке перепроходить. Из-за этого возникли трудности. Девушка обратилась к руководителю университетского издания «Первая линия» Александре Литвиновой. Та сообщила, что не может дать студентке пройти практику из-за нехватки свободного времени.

История с практикой началась после моего первого задержания, тогда я попала в отделение полиции за акцию в поддержку Азата Мифтахова. Меня задерживали вместе с Екатериной Бушковой, которая учится в Санкт-Петербургском государственном университете. 21 февраля она была на админкомиссии, на которой у неё спрашивали про меня и назвали нас с ней лидерами движения «Весна», — рассказала Скворцова.

Студентка подала апелляцию на незачёт и планирует обжаловать своё отчисление в суде.

Ранее в Санкт-Петербурге около приёмной политической партии «Единая Россия» активистки движения «Весна» устроили акцию в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Молодого человека, придерживающегося анархистских взглядов, приговорили к шести годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Соответствующее решение Головинский районный суд вынес 18 января.

Мифтахова обвиняют в нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицал вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

Срок заключения для Мифтахова суд назначил в точности такой, какой был запрошен обвинением, — шесть лет колонии. Адвокат подсудимого просил о помиловании. Время содержания под стражей с 7 февраля 2018 года решено зачесть в срок наказания.

Кроме того, по делу о нападении на офис партии власти в Москве обвиняемыми проходят активисты Андрей Ейкин и Елена Горбань. Виновными уже признали всех троих фигурантов. Обвинение запросило для Ейкина и Горбань назначение условных сроков. Меру пресечения для активистов озвучат позже, писал NEWS.ru.