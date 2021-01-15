У здания «Единой России» прошла акция в поддержку аспиранта Мифтахова

https://static.news.ru/photo/1f3f35a6-57fe-11eb-9ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/tvrain.ru

В Санкт-Петербурге около приёмной политической партии «Единая Россия» активистки движения «Весна» устроили акцию в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Девушки принесли к офису партии оконные рамы с прикреплёнными к ним фотографиями юноши, передаёт телеканал «Дождь».

Вскоре активисток Елену Скворцову и Екатерину Бушкову задержали. Их решили доставить в отдел полиции за невыполнение требований сотрудников правоохранительных органов.

Процесс над математиком, аспирантом МГУ и анархистом Азатом Мифтаховым проходит в Головинском суде Москвы. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

В защиту Мифтахова выступили математики Франции и США. В феврале 2020 года Американское математическое общество обратило внимание на «несоразмерность его положения сути предъявленных обвинений». Также в разное время за освобождение фигуранта дела выступали учёные Ноам Хомски, Дэвид Грэбер и многие другие, писал NEWS.ru.