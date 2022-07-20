Агроном рассказал, как выбрать вкусный арбуз Агроном Викулов посоветовал выбирать вкусный арбуз по характерному звуку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать вкусный арбуз, нужно ударить по нему ладонью — звук должен быть не слишком глухим и не слишком звонким, объяснил агроном Виктор Викулов в беседе с «Невскими Новостями». Он также порекомендовал обратить внимание на хвостик ягоды, он должен быть немного подсушенным, это говорит о спелости арбуза.

Звук должен быть и не глухим, и не слишком звонким. Такой сочный, полный звук — точнее сказать сложно. Чтобы услышать звук арбуза, нужно его взять в руки и приложить к уху. Ударять нужно не кулачком, не нужно стучать пальцем по нему или щелкать, а просто ладонью хлопнуть. Он (звук. — NEWS.ru) должен быть таким характерным, — пояснил Викулов.

Не менее важна и форма арбуза, уверяет агроном, они могут быть шаровидными, овальными и вытянутыми. Однако, отметил Викулов, поверхность ягоды должна быть гладкой, так как ребристость на кожуре может быть следствием высокого содержания нитратов. При этом рисунок на арбузе должен быть четким, размытость окраски говорит о том, что ягода еще не дозрела, резюмировал Викулов.

Ранее гастроэнтеролог Яна Прудникова заявила, что чрезмерное употребление арбуза может нарушить сердечный ритм, вызвать мышечные спазмы, привести к диабету, проблемам с печенью и желудком. По ее словам, у этой ягоды есть только один плюс — она является источником витаминов А и С, а также ликопина, известного противораковыми свойствами.