Гастроэнтеролог назвала пять опаснейших свойств арбуза Гастроэнтеролог Прудникова назвала пять опаснейших свойств арбуза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление арбуза может нарушить сердечный ритм, вызвать мышечные спазмы, привести к диабету, проблемам с печенью и желудком, заявила в интервью «Доктор Питер» гастроэнтеролог Яна Прудникова. По ее словам, у этой ягоды есть только один плюс — она является источником витаминов А и С, а также ликопина, известного противораковыми свойствами.

Прудникова считает, что арбуз обладает «сплошными недостатками». Во-первых, по словам врача, он содержит много фруктозы, из-за чего нарушается синтез жирных клеток, повышается холестерин и страдают мембраны клеток кишечника, что приводит к воспалению в организме.

Во-вторых, арбуз обладает высоким гликемическим индексом, поэтому из-за чрезмерного употребления ягоды повышается глюкоза в крови, что является «прямым путем к диабету и нежировой болезни печени», пояснила Прудникова.

В-третьих, арбуз вызывает избыток ликопина. Хотя это вещество и обладает противораковым свойствами, но может стать причиной ликопинодермии — изменения цвета кожи и печени на оранжевый или оранжево-желтый.

В-четвертых, ягода повышает количество калия в организме. Прудникова указала, что вещество полезно для сердца, однако его избыток провоцирует нарушения сердечного ритма, снижает давление и вызывает мышечную слабость.

В-пятых, арбуз очень часто становится причиной отравлений. Гастроэнтеролог считает, что у таких интоксикаций два происхождения: присутствие в арбузе азота, пестицидов и нитратов, что вызывает гипоксию, и то, что ягода не подходит жителям России на молекулярном уровне.

В связи с этим врач дала несколько рекомендации. По ее словам, арбуз можно употреблять не более 300 граммов в день. При этом, как подчеркнула Прудникова, в эти сутки нужно исключить из еды другие фрукты.

Ранее гендиректор информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как выбрать спелый арбуз. По ее словам, это можно сделать по кожице, хвостику и звуку при постукивании.