«Агентура гомеопатии»: кто добивается закрытия комиссии по лженауке РАН Оппоненты структуры, ответственной за экспертизу спорных с точки зрения науки направлений, заявили о её закрытии. Что за этим стоит на самом деле?

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В публичном пространстве, в том числе в СМИ, появились сообщения о ликвидации Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. При этом в самой академии утверждают, что речь идёт не о закрытии структуры, а её переподчинении. Однако в датированном ещё 13 декабря 2022 года постановлении президиума РАН говорится, что функции этого структурного подразделения передаются Экспертному совету академии. Упразднения комиссии долго добиваются представители гомеопатической медицины. По мнению оппонентов учёных, претензии к ней могли возникнуть из-за недостаточно активной работы (последняя новость на сайте этого органа датируется 2019 годом), критику РПЦ, возможное иностранное финансирование и сотрудничество с «Диссернетом». По другой версии речь идёт о перестройке работы РАН после смены её руководства. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

Что случилось с комиссией по лженауке?

На днях несколько разных источников заявили, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, существовавшая почти четверть века, была упразднена. Об этом в частности на своих страницах в соцсетях сообщили научный журналист Александр Соколов, а также президент Российской ассоциации народной медицины Владимир Егоров (запись впоследствии была удалена, но осталась в кэше Google), который также указал что закрытие комиссии стало возможным благодаря усилиям гомеопатического сообщества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание РАН

Первоначально по поводу того, что на самом деле произошло с комиссией, были разночтения. В клубе учёных РАН «1 июля» ранее ссылались на постановление президиума РАН, датированное ещё 13 декабря (его копия имеется в распоряжении NEWS.ru). Из этого документа следует, что функции комиссии было решено передать Экспертному совету РАН.

Насколько нам известно, это постановление было принято без обсуждения и приглашения или хотя бы предупреждения председателей и членов Комиссий. Обоснований решения не приводится. Это противоречит традициям РАН, прежде всего, традиции уважительного отношения к своим членам. Кроме того, необходимо напомнить, что Комиссии внесли чрезвычайно большой вклад, в частности, в борьбу с лженаукой, остановив проекты проходимцев, что сберегло бюджету страны сотни миллионов рублей, — заявляли в клубе, призывая президиум академии «приостановить действие указанного постановления» и «провести открытое обсуждение среди членов РАН».

Между тем, глава Комиссии по борьбе с лженаукой, академик Евгений Александров в беседе с NEWS.ru заявил, что «таких слов о ликвидации [комиссии] никто не произносил».

Её переподчинили — она была подчинена первоначально президиуму РАН, а сейчас она подчиняется Экспертному совету РАН, — подчеркнул Александров.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли продолжена работа комиссии в прежнем формате и действующем составе. Вице-президент РАН академик Степан Калмыков также отрицает ликвидацию. В комментарии NEWS.ru он подчеркнул. что речь идёт о реорганизации, продиктованной стремлением уменьшить число комиссий и советов при президиуме и усилить роль экспертного совета.

Фото: Скриншот с видео/BezNasroeniya/youtube.com Академик Евгений Александров

Это решение связано с необходимостью реорганизации структуры РАН, в составе которой сегодня работает около 100 различных советов, комиссий и комитетов. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований будут сохранены, их расформирование не обсуждается. Так как их ключевая функция сводится к экспертной работе, было принято решение о переподчинении экспертному совету РАН, — пояснил Калмыков.

По его словам, «в связи с истечением срока полномочий председателей комиссий на одном из ближайших заседаний президиума РАН будут обсуждены и согласованы новые кандидатуры». После этого «выбранные председатели сформируют и представят на голосование президиума РАН составы комиссий». Курировать их работу продолжит Степан Калмыков, как вице-президент РАН.

Борьба с лженаукой и противодействие фальсификации научных исследований остаются важнейшими и приоритетными направлениями работы Российской академии наук. Организационные реформы РАН никак не повлияют на качество и эффективность этой деятельности, — резюмировал Калмыков.

Противоположной точки зрения придерживается профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ и член Комиссии по борьбе со лженаукой Василий Власов. По его мнению мнению, «перевод под экспертный совет — это скорее упразднение, нежели продолжение деятельности», пишут «Ведомости».

Источник издания, близкий к РАН, утверждает, что из-за подчинения экспертному совету и роспуска «прежнего критически настроенного состава», комиссии будут лишены самостоятельности. Другой информированный собеседник газеты говорит, что «комиссии всегда вызывали раздражение как у президиума РАН, так и у тех учёных, чьи работы критиковались». По его словам, в конце февраля Евгений Александров встречался с президентом академии Геннадием Красниковым, и «роспуск нынешнего состава не обсуждался».

Кто добивался закрытия комиссии

Евгений Александров в беседе с NEWS.ru назвал оппонентов комиссии и тех, кто радуется её ликвидации, «агентурой гомеопатии», которая «очень обижена» на изданный в начале 2017 года меморандум, «доказывающий полную лженаучность гомеопатии».

Учёный добавил, что на этот счёт в мире существует научный консенсус.

Так сказать, мы забили кол в это дело. Все европейские академии нас полностью поддержали, потому что у гомеопатии основы примерно такие же, как у астрологии, — резюмировал академик.

В числе критиков комиссии оказался упомянутый Владимир Егоров. Судя по реестру юридических лиц, он указан как президент Российской ассоциации народной медицины и Национальной ассоциации народной медицины, а также исполнительный директор Национальной профессиональной ассоциации традиционной и комплементарной медицины. Также он занимает должности зампреда Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере комплементарной медицины комитета Госдумы по охране здоровья и находится на посту замглавы Координационного совета Минздрава по нормативно-правовому регулированию в сфере народной медицины.

Кроме того, он является член-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН) — альтернативной РАН структуры, в отличие от неё юридически относящейся к общественным организациям, а не к федеральным государственным бюджетным учреждениям. К деятельности этой организации в научном сообществе возникают вопросы. Например, академик Виталий Гинзбург называл РАЕН «сплошной липой» и «добровольной организацией, куда идут те, кого не выбрали в РАН или другие настоящие академии».

Фото: id442863976/vk.com Владимир Егоров

На персональном сайте Егорова указано, что он консультирует и оказывает «услуги для оформления легальной практики специалистов по оздоровлению, целителей, врачей, использующих методы традиционной медицины, психологов, эзотериков, экстрасенсов».

В беседе с NEWS.ru Егоров напомнил, что позицию Комиссии по борьбе с лженаукой относительно гомеопатии поддерживают не все в академии. Так представители отделения медицинских наук РАН направляли в Минздрав письмо, в котором пытались обосновать, почему эту сферу можно отнести к науке.

К тому же в 2018 году представитель РАН Екатерина Ионова в официальном документе (есть в распоряжении NEWS.ru) утверждала, что «Меморандум [о лженаучности гомеопатии] не является официальной позицией РАН, а представляет собой личное научное мнение авторов». Там же сказано, что «экспертное заключение, на основании которого составлен Меморандум, подписали 34 специалиста, из которых только семь являются членами комиссии». Эту бумагу направляли в арбитражный суд Москвы, который рассматривал иск производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии ООО «АлексАнн» к РАН.

Истец требовал признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании сведения, которые были опубликованы в бюллетене «В защиту науки» № 19 в статье «Меморандум № 2 (гомеопатия)» и на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой. Однако в итоге суд встал на сторону учёных.

Декабрьское решение президиума РАН относительно комиссии Евгения Александрова Владимир Егоров считает де-факто упразднением структуры:

Её функции передали экспертному совету РАН. Не переподчинили, не передали со всем составом, а именно передали функции от одной структуры, в которой были люди и руководство, другой структуре, но уже без людей и без руководства. Фактически это ликвидация.

В своём удалённом посте на странице во «ВКонтакте» от 6 марта он утверждал, что решение РАН по Комиссии по борьбе с лженаукой «стало возможным» в том числе «благодаря усилиям Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины и её президента, врача-гомеопата Марии Томкевич». Последняя является доктором медицинских наук и помимо упомянутой ассоциации трудится консультантом в поликлинике № 1 Управления делами президента.

В беседе с NEWS.ru Томкевич заявила, что слова Владимира Егорова о её роли в «ликвидации» комиссии РАН, — «это, наверное, преувеличение». Она считает, что «они (комиссия Евгения Александрова. — NEWS.ru) сами это заработали своей некомпетентностью».

Фото: Скриншот с видео/SukhovKonstantin/youtube.com Мария Томкевич

Позднее на своей странице во «Вконтакте» Владимир Егоров пояснил, что удалил пост от 6 марта «по просьбе своих коллег», добавив, что его задача — «привлечь внимание общественности к самому факту её (комиссии. — NEWS.ru) существования в наше современное время».

Думаю в РАН ещё пройдут дискуссии о целесообразности её существования. Мы уверены, что в Экспертном совете РАН будут также ставиться острые вопросы и будут жаркие дискуссии. Лишь в них рождается истина! Мы не в коем случае не будем давить на принятие решений, но считаем, что наличие таких Комиссий -- это недоверие к отделениям РАН. Вызывает удивление, что научные вопросы в Комиссии до этого фактически решали не ученые-члены Академии, а непрофильные специалисты, тем более журналисты и иллюзионисты, — написал Егоров.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что ранее вместе с коллегами обращался с жалобами на деятельность комиссии «в правоохранительные органы». Какие именно — он не уточнил, но в удалённом комментарии выражал благодарность «ФСБ и финансовой разведке». Эти структуры, как утверждал Егоров, «провели свое расследование и установили необходимые факты, но об этом подробнее говорить нельзя». А уже в комментарии NEWS.ru он со ссылкой на неназванные источники, а также на слухи предположил, что руководство РАН пошло на реорганизацию потому, что ему «надоело», а гомеопатия — «это самое малое, что, видимо, повлияло на решение о ликвидации».

Основное — это, по слухам, то, что за пять лет особых достижений сделано не было. Они фактически являлись нерабочим органом. Второй момент — финансирование отдельных членов этой комиссии из зарубежных источников. Их сателлитная структура — «Диссернет» (занимается поисками плагиата в научных работах. — NEWS.ru), там работали члены Комиссии по борьбе с лженаукой, а одним из создателей был соратник Навального Андрей Заякин (Минюстом РФ включён в реестр иностранных агентов и признан террористом. — NEWS.ru). Третий момент — они вошли в конфликт и неаккуратно очень отнеслись к позиции РПЦ, всячески её критикуя и пытаясь представить не тем, чем она является, — заявил Владимир Егоров.

Помимо этого он не исключил, что больше всего в случившемся «была заслуга конфликта внутри самой РАН», потому что «комиссия не согласовала [свои решения] с отделением медицинских наук РАН, с отделением физики РАН, с самим президиумом РАН». При этом Егоров подчеркнул, что он и его структуры «очень уважают» деятельность академии, но считают, что «это не дело, когда какая-то комиссия подменяет собой отделения». Такая практика, по его мнению, является «дискредитацией деятельности отделения РАН».

«Начальник всегда прав»

Как заявил NEWS.ru адвокат Игорь Трунов, в решении о переподчинении Комиссии по борьбе с лженаукой «нет смысла искать какие-то юридические нюансы». По его мнению, это решение связано со сменой руководства РАН — в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Геннадия Красникова на пост президента академии, за которого ранее проголосовало большинство участников общего собрания РАН.

Поменялся руководитель РАН, после чего началась перестановка кадров и ротация структур. К власти пришла новая команда, которая расставляет своих людей: сначала меняется руководитель, потом он меняет себе замов, потом замы подбирают себе помощников, потом меняются комиссии — они то закрываются, то вновь открываются с новыми или изменёнными названиями. Смена вывесок после прихода нового руководства происходит сплошь и рядом — и в министерствах, и в мэриях. Некоторые сотрудники пытаются юридически бороться с этими историями, но, к огромному сожалению, у нас законодательство так заточено, что начальник всегда прав, — заявил Трунов NEWS.ru.

Комиссия по борьбе с лженаукой была создана в 1999 году по инициативе доктора физико-математических наук, нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга для противодействия активному распространению в РФ псевдонаучных «теорий». Учёные критиковали нетрадиционую медицину, гомеопатию, уфологию, астрологию, разоблачали мифы об оживших трупах, торсионных полях и прочих сомнительных явлениях, вера в которые распространена в том числе и во властных кругах. NEWS.ru подробно рассказывал про увлечение элит паранормальным (тут и тут).

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Виталий Гинзбург

Из резонансных историй можно вспомнить то, что комиссия критиковала проект водяных фильтров Виктора Петрика, поддержанный «Единой Россией», дерматоглифику (практику изучения узоров на коже ладоней и стоп и использования их для определения, например, черт личности и предрасположенностей), а также проникновение церкви с светское образование. В 2007 году члены комиссии подписали открытое обращение к Владимиру Путину, в котором критиковалось изучение основ православной культуры в школах и специальность «теология», появившуюся в Высшей аттестационной комиссии.

Также Комиссия РАН по борьбе с лженаукой разоблачала целительную практику сотрудника Российской академии медицинских наук, доктора медицинских наук Сергея Коновалова. В этом случае на сторону РАН встали РПЦ и ФСБ.