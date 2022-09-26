Путин утвердил нового президента РАН Путин утвердил Красникова на пост президента РАН

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Геннадий Красников

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук сроком на пять лет. На тайном голосовании свой голос за него отдал 871 участник Общего собрания РАН, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет, — говорится в указе.

Президент Академии наук избирается из числа согласованных правительством РФ кандидатов. В 2022 году были утверждены кандидатуры следующих академиков: Александра Сергеева, Красникова и Дмитрия Марковича. Кандидатура академика Роберта Нигматулина не была согласована.

Красников является генеральным директором АО «НИИ молекулярной электроники», председателем совета директоров ПАО «Микрон» и председателем совета директоров АО «НИИ точной механики».

Бывший глава РАН Александр Сергеев ранее заявил, что снял свою кандидатуру с выборов президента академии. Он выступил с таким заявлением в ходе общего собрания членов организации. Сергеев уточнил, что был вынужден принять данное решение в сложных условиях. По словам академика, в ходе текущей предвыборной кампании на кандидатов оказывали давление.