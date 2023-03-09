В РАН опровергли закрытие комиссии по борьбе со лженаукой Глава комиссии РАН по борьбе со лженаукой опроверг данные о её ликвидации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская академия наук

Комиссия РАН по борьбе со лженаукой продолжает работу в том же составе, слухи о её ликвидации не соответствуют действительности. Руководство академии не ликвидировало её, а переподчинило экспертному совету РАН, заявил NEWS.ru председатель комиссии академик Евгений Александров.

Таких слов о ликвидации [комиссии] никто не произносил. Её переподчинили — она была подчинена первоначально президиуму РАН, а сейчас подчиняется экспертному совету РАН, — заявил Александров.

По его словам, против комиссии по борьбе со лженаукой активно выступают сторонники альтернативных вариантов лечения, они и заинтересованы в ликвидации структуры. Противостояние с учёными у них возникло из-за объявления антинаучности гомеопатии — соответствующий меморандум был издан в начале 2017 года. Евгений Александров подчеркнул, что по данному вопросу у российских учёных существует консенсус со «всеми европейскими академиями».

Как узнал NEWS.ru, ещё 13 декабря 2022 года функции комиссии по борьбе со лженаукой были переданы экспертному совету РАН. Копия соответствующего постановления президиума академии имеется в распоряжении редакции.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук сроком на пять лет. На тайном голосовании свой голос за него отдал 871 участник общего собрания РАН.