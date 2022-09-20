В РАН выбрали нового главу Геннадий Красников победил на выборах президента РАН

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Геннадий Красников

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук, сообщает ТАСС. Отмечается, что он набрал более 800 голосов.

В бюллетени для тайного голосования были внесены Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300, и около 100 не проголосовали, — говорится в сообщении.

Ранее действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев отказался от участия в выборах главы РАН, он снял свою кандидатуру. Академик активно участвовал в предвыборной программе, постоянно давал интервью и посещал отделения РАН. Позднее академик-секретарь отделения физических наук Иван Щербаков оповестил своих коллег о том, что Сергеев планирует снять свою кандидатуру с выборов 19 сентября на открытии общего собрания РАН.