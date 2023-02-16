«Агент биологического оружия»: названы свойства смертельного вируса Марбург Врач Власов назвал главные свойства смертельного вируса Марбург

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Распространившийся в Экваториальной Гвинее вирус Марбург передается от животных, является редкой, смертельно опасной инфекцией и рассматривался как потенциальный агент биологического оружия, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Власов. Однако специалист считает, что россиянам не стоит бояться распространения этого вируса, потому что заболевание достаточно быстро приводит к летальным исходам и не уходит из своего очага.

Это редкий вирус, который вообще никогда не встречался в Европе. Он является сильно убийственным и в свое время рассматривался как потенциальный агент биологического оружия. К счастью, у таких вирусов есть общее свойство – они быстро убивают своих жертв, поэтому редко уходят из своего очага, где появляется от животных. Поэтому я не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться по поводу вируса Марбург, — считает Власов.

Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой в Экваториальной Гвинее вируса Марбург, который является одним из наиболее опасных в мире, сообщается на сайте ведомства. На данный момент зарегистрировано девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

Геморрагическая лихорадка Марбург представляет собой острое вирусное и высоко заразное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Во время вспышек инфекции летальность может достигать 90%.