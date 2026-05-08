Аэрогриль вместо мангала — готовлю диетический и полезный шашлык, который не отличить от классики

Удивительно, но диетический шашлык может быть вкусным. Я просто натираю кусочки индейки смесью специй, запекаю в аэрогриле и получаю сочное мясо с аппетитной корочкой. Никаких сложных маринадов — только результат, от которого все просят добавки.

Что понадобится

Индейка (филе бедра) — 600 г, шпажки деревянные — 10 шт., чеснок — 3 зубчика, масло оливковое — 3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., соус чили — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., паприка — 1 ч. л., порошок карри — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Как готовлю

Нарезаю мякоть бедра индейки кубиками по 4 см. Готовлю маринад: в миске смешиваю пропущенный через пресс чеснок, оливковое масло, соевый соус, соус чили, мед, лимонный сок, паприку, карри и кориандр. Солю, перчу и тщательно перемешиваю.

Заливаю маринадом мясо, перемешиваю руками, накрываю миску пленкой и оставляю мариноваться на 2 часа при комнатной температуре (или на 4–6 часов в холодильнике).

Деревянные шпажки замачиваю в холодной воде на 1 час, придавив грузом, чтобы они не всплывали. Затем достаю мясо, слегка промокаю бумажным полотенцем и нанизываю на шпажки.

Выкладываю шашлык в чашу аэрогриля и жарю при 200 °C по 10 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Дмитрий Демичев
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
