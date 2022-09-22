«Аэрофлот» решил вернуть деньги мобилизованным россиянам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возврате денег за билеты гражданам, которые подлежат частичной мобилизации, сообщается на сайте перевозчика. Отмечается, что средства смогут вернуть те лица, которые оформили билеты до 21 сентября.

Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств, — говорится в сообщении.

Подтверждающими документами являются непосредственно сама повестка из военкомата, мобилизационное предписание, а также справки о запрете на выезд с территории региона. Возврат денег могут также потребовать родственники мобилизованного гражданина, а также пассажиры, которые следуют с ним совместно, если билет был оформлен одним бронированием.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.