«Аэрофлот» продолжает летать в закрытые страны

Руководство «Аэрофлота» сообщило об отмене 87 рейсов в иностранные города из-за пандемии коронавируса. Однако в девять из них авиакомпания по-прежнему продолжает осуществлять полёты.
Как
По данным сервиса flightradar24, полёты, намеченные на 8–9 августа, были успешно выполнены.
Билеты на авиаперелёты после 15 августа в эти девять городов пока не продаются.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса. Пассажиры, уже купившие до 1 мая туда билеты с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер либо вернуть свои деньги.
Как писал NEWS.ru, продажа авиакомпаниями РФ билетов в страны, с которыми не осуществляется авиасообщение, может нарушать права граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полётам пассажирам предлагаются ваучеры. Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Антимонопольщики уже направили письмо в Минтранс с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений было прекращено в России с 27 марта из-за распространения коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.
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