«Аэрофлот» продолжает летать в закрытые страны

https://static.news.ru/photo/458e88fa-dae6-11ea-85f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство «Аэрофлота» сообщило об отмене 87 рейсов в иностранные города из-за пандемии коронавируса. Однако в девять из них авиакомпания по-прежнему продолжает осуществлять полёты.

Как пишут «Ведомости», с 8 по 15 августа «Аэрофлот» планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по одному — в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. В настоящее время билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании.

По данным сервиса flightradar24, полёты, намеченные на 8–9 августа, были успешно выполнены.

Билеты на авиаперелёты после 15 августа в эти девять городов пока не продаются.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса. Пассажиры, уже купившие до 1 мая туда билеты с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер либо вернуть свои деньги.

Как писал NEWS.ru, продажа авиакомпаниями РФ билетов в страны, с которыми не осуществляется авиасообщение, может нарушать права граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полётам пассажирам предлагаются ваучеры. Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Антимонопольщики уже направили письмо в Минтранс с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений было прекращено в России с 27 марта из-за распространения коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.