https://static.news.ru/photo/d77959a0-4349-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирам «Аэрофлота» продлили период возврата и обмена билетов на рейсы в и из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга, Харбина. Эти меры ввели из-за вспышки коронавируса в Китае.

Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года, на даты перевозки в период с 24 января 2020 года до 29 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы) вернуть билеты, — говорится на сайте авиаперевозчика.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как ранее писал NEWS.ru, израильская авиакомпания El Al заявила о приостановке полётов из Тель-Авива в Пекин и обратно до 25 марта. Перевозчик последовал примеру других компаний, которые отменили рейсы из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса.